テレビ東京アナウンス部の公式インスタグラムが25日更新され、2人の新人アナウンサーを公開した。【写真】「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」テレ東が公開した新人アナ投稿では「2026年度テレ東新人アナウンサーです」と書き出し「北川莉央 （きたがわ りお）」「鈴木芹里乃（すずき せりの）トレーナーはそれぞれ竹崎（※崎＝たつさき）アナと狩野アナ！」と紹介した。続けて「鈴木アナは甘いものが大好き