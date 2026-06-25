NEXCO中日本が公開した動画。夜の高速道路を走る乗用車ですが…、よく見ると走っているのは本線とインターチェンジの分岐点の間。次の瞬間、クッションドラムに衝突。車体が吹っ飛びます。事故の原因は“居眠り運転”。高速道路など動作が少ない環境では、寝不足でなくとも2時間ごとに眠くなりやすくなります。そうなる前に事前の睡眠、早めの休憩を。NEXCO中日本は今回、ドライバーに注意を促すためこの動画を公開したということ