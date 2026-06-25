気象庁は25日午後7時49分、福岡県と大分県に線状降水帯直前予測情報を発表しました。福岡県筑豊地方、筑後地方、大分県西部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。安全を確保してください。