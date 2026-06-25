タレント松嶋尚美（54）が、25日にインスタグラムを更新。長男の卒業式を報告した。松嶋は「今日はジュマの卒業式でした！ジュマ、おめでとう8年間、色々な経験ができたよね。勉強も含めて色々と成長できたね」と祝福し、アカデミックガウンを着用した長男の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「やっぱりカッコいい」「男前に成長をして」「卒業おめでとう！！いい男になってね」とコメントが寄せられている。