万が一遮断機が下りた踏切内に取り残されてしまった場合は、落ち着いて車を前進させ、遮断機を押して脱出することが大切です。長岡記者のリポートです。きのう、スクールバスが停車した富山市水橋地区の伊勢屋踏切です。警報音が鳴ってから遮断機が下り始めるまでの時間は。「カンカンカン」5秒です。そして、進行方向の遮断機が下り始めるまでは12秒。完全に遮断機が下りるまでは17秒でした。富山市教育委員会により