きのう午後、富山市の義務教育学校の下校中のスクールバスが、遮断機が下り始めた踏切内で停車し、接近していた貨物列車が緊急停止しました。あわや重大事故につながりかねない事態でしたが、けが人はいませんでした。富山市教育委員会によりますと、きのう午後4時ごろ富山市の義務教育学校水橋学園のスクールバスが下校中に踏切を渡っていたところ、遮断機が下り始めたため踏切内で停車しました。バスの運転手が踏切