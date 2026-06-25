俳優の速水もこみち（41）が25日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。雨の絵文字を添えた速水。シンプルで清涼感のある白Tシャツを着用したオフショットをアップした。速水は今年3月に所属していた研音の退所を発表。翌4月に新事務所「IMOindigo magic Orchestra」に所属することを発表した。ファンからは「元気そうでなにより」「ずっとカッコイイ」「週末は台風が来ているみたいだから気をつけてね」などのコ