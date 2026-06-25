25日朝、渦中の人物を直撃。車から降りてきたのは、宮城・大郷町の石川良彦町長です。石川良彦町長：皆さんに迷惑をかけた。書類送検されたことについてはおわび申し上げたい。問題となっているのは、2025年8月に行われた町長選挙の期間中に撮影された写真。「石川よしひこ」と書かれたたすきをかける男性が写っていますが、石川町長本人ではなく支援者の男性です。“影武者”による選挙活動の疑惑が浮上したのです。その後、男性