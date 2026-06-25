◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２５日・バンテリンドーム）「１番・中堅」で先発出場した中日の岡林勇希外野手が、５回に代打を送られた。先頭の岡林に代わって代打・鵜飼がコールされると、場内はざわついた。アクシデントがあったとみられる。この日は、初回に右翼線への二塁打を放ち、２回１死満塁では中犠飛で３点目を呼び込んだ。岡林は、４月３日のヤクルト戦（神宮）で右太もも裏の肉離れを発症して離脱。６