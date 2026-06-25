シャンハイボビー産駒のエランヴィータ（牡２歳、美浦・柄崎将寿厩舎）が、２７日の福島６Ｒ・２歳新馬（ダート１１５０メートル）でデビュー予定となっている。５月３１日の初時計からＷコースでしっかりと乗り込まれ、２４日の当週追い切りでは６ハロン８４秒３―１１秒５を馬なりでマーク。３馬身追走したベアエクスプレス（３歳未勝利）に２馬身先着と、動きは上々だ。柄崎調教師は「大きな馬格があって、牧場でも乗り込ん