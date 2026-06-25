◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２５日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手（３０）が先発し、４回７２球を投げて４安打、１死球、５奪三振、３失点で降板。５月８日の阪神戦（甲子園）以来となる３勝目はならなかった。初回、先頭の岡林に右翼線二塁打。１死三塁で村松に右犠飛を打たれて１点を先制された。２回はサノーの死球、高橋周の右前安打、石伊の中前安打で無死満塁。土田の二ゴロ失で１点を失った