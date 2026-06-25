列島に接近する“ダブル台風”。先ほど沖縄・宮古島が台風7号の暴風域に入ったと見られています。最新の進路予想では27日、台風8号、台風7号と連続して関東を直撃する恐れが出てきました。午後1時ごろの東京・新宿では、大粒の雨が地面をたたきつけていました。停滞する梅雨前線の影響で、25日の東京都心は朝から雨が降り続く荒れた天気となりました。さらに26日からは“ダブル台風”による警報級の大雨の恐れが出てきました。街で