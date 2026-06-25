増水し、濁流となった川沿い。足元まで水に浸かっていますが、実はここ、遊歩道です。普段の様子を映した映像では、遊歩道がはっきり確認できます。映像が撮影されたのは、三重・名張市の渓谷「赤目四十八滝」。数々の美しい滝を散策できるスポットです。濁流となった映像は6月3日、台風6号が通過したあとの様子。渓谷を管理している職員が安全確認のパトロール中に撮影し、Xに投稿しました。その目的は…。赤目四十八滝渓谷保勝会