ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」で体操のお姉さんを務めていた秋元杏月が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「あづきお姉さんのげんきひろば」を開設した。秋元は今年３月に同番組を卒業。今回、ＹｏｕＴｕｂｅでは初回動画「感謝の『からだ☆ダンダン』あづきお姉さんｖｅｒ．【ダンス】」を公開した。改めて「番組を卒業してからも『またみんなと一緒に笑顔になれる場所をつくりたい！』とずっと思っていた」という秋元は「