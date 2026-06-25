笠岡市役所 笠岡市は、25日午後7時20分に高齢者等避難（警戒レベル3）を出しました。対象となるのは、4648世帯9229人です。 19時40現在、市は市内5カ所に避難所を開設しています。 避難所の情報などは、おかやま防災ポータルで確認できます。