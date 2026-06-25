高松市25日 午後7時ごろ 25日午後7時30分ごろ、宇多津町は土砂災害の危険が高まっているとして一部地域に警戒レベル4の「避難指示」を発令しました。対象は1905世帯、4209人です。 台風7号から暖かく湿った空気が流れ込んでくる影響で、香川県では25日夜から26日朝にかけて前線の活動が活発になるとみられています。25日夜遅くには警戒レベル4相当の「土砂災害危険警報」が出される見通しとなっています。