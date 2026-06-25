高岡市は酒を飲んで車を運転し罰金の略式命令を受けた40代の男性課長を、きょう停職1年の懲戒処分としました。「申し訳ございませんでした」停職1年の懲戒処分を受けたのは高岡市市長政策部の40代の男性課長です。市によりますと、この課長は今年3月、市内の飲食店で酒を飲んだ後車を運転し、午前0時すぎに高岡市美幸町の県道の路肩に車を停めて寝ていたところを警察官に職務質問されました。そして呼気から基準値を超えるアルコ&#