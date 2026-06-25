旬のフルーツを贅沢に味わえることで人気の銀座コージーコーナー「旬のフルーツ直行便」シリーズに、夏にぴったりの桃スイーツが登場します。2026年6月27日（土）より、山梨県産の桃を使用したパフェとかき氷をカフェ・レストラン併設店舗で販売。みずみずしく甘い桃の魅力をたっぷり楽しめる期間限定メニューは、自分へのご褒美や夏のお出かけにもぴったりです♡