今月5日、魚津市の北陸自動車道で大型トラックが作業員2人をはねて死亡させた事故で、トラックの運転手の呼気から酒気帯び運転の基準値の2倍を超えるアルコールが検出されていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕・送検されているのは、福島県の会社員根本宏一容疑者（56）です。根本容疑者は今月5日、酒を飲んで大型トラックを運転し、魚津市の北陸自動車道で道路工事現場