列島に接近中のダブル台風の影響で、各地では記録的な大雨となっています。雨が蓄積することで土砂崩れや洪水が発生する長雨蓄積型災害にも警戒が必要です。25日午後3時半ごろの福岡・八女市でカメラが捉えたのは、高台に建つ住宅の庭先から激しく流れ落ちる雨水です。雨水が滝のようになっていました。別の場所でも雨水が滝のように流れ出し、また周辺では雨水による冠水も起きています。土砂が流れ込んだ住宅もありました。列島