2024年、消費者庁の会議で司会を務めていた、経済産業省のキャリア官僚の伊藤正雄容疑者（53）。知人の女性に対する名誉棄損の疑いで逮捕されましたが、その手口は“女性へのなりすまし”でした。しかも、舞台は出会い系サイト。2026年3月、知人の女性を装い複数の男性に対して女性の写真や電話番号とともに、名誉を傷つける内容のメッセージを送ったとされています。犯行の現場になっていたのは「漫画喫茶」。店のパソコンを使い