気象庁は、福岡県に線状降水帯直前予測に関する気象防災速報を午後7時09分に発表しました。【映像】福岡県に線状降水帯直前予測福岡県筑豊地方、筑後地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、土砂災害や氾濫などで周囲の状況が一変して避難が困難になる恐れがあります。周囲の状況を確認するとともに、自治体の避難情報などに注意してください。（ANNニュース）