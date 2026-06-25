24日、石川・白山市の交差点で横断歩道を渡ろうとした自転車と、左折しようとしたトラックが衝突。自転車に乗っていた16歳の女子高校生は左足首がトラックのタイヤに挟まれ、大けがをしました。トラックの下から引き出された自転車はタイヤが変形し、後ろの部分が切断されていました。付近の住民によりますと、この交差点では毎年のように事故が起きているといい、地元の町会などが横断歩道に色を付けるなどの対策を要望していまし