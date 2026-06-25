◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーDeNA(25日、バンテリンドーム)この日「1番・センター」でスタメン出場していた岡林勇希選手が、5回の攻撃で下がりました。初回から二塁打で出塁し、村松開人選手の犠牲フライで先制のホームインとしていた岡林選手。2回にも1アウト満塁の好機で打席を迎え、犠牲フライを決めていました。しかし5回の先頭で迎えた第3打席には姿を見せず。代打・鵜飼航丞選手が起用されました。4月3日のヤクルト戦で負傷