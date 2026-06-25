【資料】神奈川県警察本部＝横浜市＝ ２５日午前８時ごろ、横浜駅の階段で女性のスカート内の下着をスマートフォンで撮影しようとしたとして、神奈川県警は性的姿態撮影処罰法違反の疑いで高崎市中尾町の高校教員、深沢優仁容疑者（２５）を現行犯逮捕しました。 警察によりますと、目撃した男性が取り押さえ、警察官に引き渡したということで、深沢容疑者のスマートフォンからは盗撮したとみられる複