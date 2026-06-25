９月に太田市で吉本新喜劇の公演が行われるのを前に、お笑いタレントの間寛平さんが知事のもとを訪れＰＲしました。 ２５日、県庁を訪れ、山本知事と県のマスコットキャラクターぐんまちゃんに会ったのは、吉本新喜劇のゼネラルマネージャー間寛平さんです。 間さんが自らプロデュースする吉本新喜劇の出前ツアーの群馬公演が９月２１日に太田市で行われることから山本知事にＰＲしました。会話