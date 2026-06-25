新潟市中央区にある家電専門店『ケーズデンキ』がリニューアルオープンしました。 店の前にできた長い行列。新潟市中央区にオープンした『ケーズデンキ女池インター本店』です。開店と同時にチラシを持った人たちがお目当てのコーナーへ向かいます。売り場面積は約1600坪で、広い店内には冷蔵庫や除湿器などの生活家電をはじめ、これからの季節に欠かせないエアコンや高画質