25日午後6時49分、長崎県に土砂災害警戒情報が発表されました。 新たにレベル4土砂災害警戒が発表されたのは「波佐見町」です。 25日午後7時29分現在、県内の9つの市と町に「レベル4 土砂災害危険警報」を発表していて、警戒対象地域は以下の通りです。 「長崎市」 「佐世保市(宇久地域を除く)」 「諫早市」 「大村市」 「東彼杵町」 「波佐見町」 「西海市(江島・平島含む)」 「時津町」 「新上五島町」