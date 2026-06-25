リニューアルオープンする神戸市の「UCCコーヒー博物館」で内覧会が行われました。 コーヒー専門の博物館として1987年に開業した「UCCコーヒー博物館」。新型コロナが流行した影響で6年間休館していましたが、コーヒーに関する知識の継承などを目的にリニューアルしたということです。 新設された「体験ラボ」エリアでは、コーヒーの未来につい