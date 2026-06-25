◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーDeNA(25日、バンテリンドーム)先発マウンドにあがった中日・中西聖輝投手が、5回と1/3を投げ1失点で降板しました。初回の先頭から連打を浴び無死1、2塁のピンチを招くなど、不安定な立ち上がりとなった中西投手。後続を打ち取り無失点の立ち上がりとすると、打線がすぐさま奮起し初回に1点の援護を手にします。2回には先頭・戸柱恭孝選手に四球を与えるも、併殺打で打者3人に抑えます。さらに打線も奮