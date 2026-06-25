ピーチはあす26日の関西空港発着便を含む以下18便について、台風7号による悪天候のため欠航すると発表しました。あわせて2675人に影響が出る見込みです。 【26日・欠航が決まっている便】 203便大阪（関西）-奄美 204便奄美ー大阪（関西） 209・211・6223便大阪（関西）ー沖縄（那覇） 272便沖縄（那覇）ー札幌（新千歳） 281便福岡ー沖縄（那覇） 282・284便沖縄（那覇）ー福岡 486