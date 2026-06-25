気象台は、25日午後7時41分に、レベル３大雨警報を中津市、日田市に発表しました。北部、西部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■中津市●レベル３大雨警報【発表】■日田市●レベル３大雨警報【発表】■九重町●レベル２大雨注意報■玖珠町●レベル２大雨注意報