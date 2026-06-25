皇族数確保策に関する全体会議を終え、取材に応じる森衆院議長（右から2人目）ら衆参両院の正副議長＝25日午後、衆院議長公邸衆参両院は25日、皇族数確保策に関する全体会議を衆院議長公邸で開いた。政府側から木原稔官房長官らが出席し、皇室典範改正案要綱を説明。森英介衆院議長は「取りまとめに沿ったものと判断し、了承する」と記者団に説明した。与野党からは「旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案」の制度設計