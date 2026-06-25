沖縄に接近している台風7号は各地で災害級の大雨をもたらしています。そして台風8号も列島に接近していて、「ダブル台風」が関東を連続で直撃する恐れも出ています。25日午前7時半ごろの佐賀・武雄市では道路の一部が冠水していました。冠水しているため引き返す車がいる中、車高が低いスポーツカータイプの車はフロントガラスの付近まで水に漬かりながらも走行。すると、車が途中で動かなくなり、運転手は車を降り後続の車に腕を