神奈川県警（資料写真）神奈川県警少年捜査課と小田原署は２５日、児童福祉法違反（有害支配）と公務員職権濫用の疑いで、名古屋市、無職の男（５２）を逮捕した。逮捕容疑は、小田原市内の公立中学校で教員として勤務していた２０２２年１月３日〜２３年７月２６日に、１９２回にわたり、顧問を務める部活動の女子生徒に１８歳未満と知りながら、職権を乱用して性的な内容の報告を求める電子メールを送信し、その回答を電子メ