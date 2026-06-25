今回の台風7号は、鹿児島県内に近づくにつれスピードが速まるため、雨風が急に強まるおそれがあります。それだけに、早めの備えが大切です。 ▼がけや川などの危険な場所や、避難先までの経路を事前に確認してください。台風が近づく前の早めの避難が大切です。 ▼植木鉢や物干し竿など、風で飛ばされやすいものは、家の中にしまうか固定し、窓や雨戸は必要に応じて補強してください。 ▼万が一に備え、最低3日分の水