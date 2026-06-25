倉敷市役所 倉敷市は、市民課への問い合わせ電話に対して、休日・夜間を含む24時間365日応答できる「AI音声電話」を、7月1日から導入します。 市によりますと、AI音声電話とは、人が話しているような自然な音声でAIが対話形式で応答するサービスです。住民異動や住民票の証明交付、マイナンバーカードに関する問い合わせなど、市民課の業務に対応しているということです。 AIが対応する電話番号は050-