九州電力の株主総会が25日、福岡市で開かれ、2027年4月からの純粋持ち株会社への移行が正式に決定しました。 九州電力の株主総会の会場には、およそ200人の株主が訪れ、3万8000人余りが文書やネットで議決権を行使しました。冒頭、池辺和弘会長は、法廷での無断録音問題や、1000万件を超える顧客の個人情報を保存していた外部記憶媒体の紛失について謝罪しました。総会では、23の議案のうち、グループ経営に特化した純