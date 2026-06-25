秋田朝日放送 夏の高校野球秋田大会の開幕まで２週間を切りました。２５日、組み合わせ抽選会が行われました。 抽選会場の秋田中央高校には、４１校３５チームのキャプテンが集まり、緊張感が漂う中で抽選が行われました。春の県大会優勝校・第１シード秋田商業の初戦は、大会２日目７月９日こまちスタジアムの第１試合、対戦相手は同じ秋田市の秋田工業に決まりました。 第２シード鹿角は、９日のさ