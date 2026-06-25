秋田朝日放送 ２５日朝に発生した岩手県沖を震源とする地震で秋田県内でも震度４を観測し、交通機関に影響が出ました。 ２５日午前７時半ごろ、岩手県沖を震源とするマグニチュード７．２の地震があり、青森で最大震度６強を観測しました。 秋田県内では由利本荘市、大館市、横手市などで震度４の揺れを観測しました。秋田市は震度３でした。 ＪＲ東日本秋田支社によりますと、秋田新幹線と在来線ともに影響が