６月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス５４、前回マイナス４６から予想以上の低下 ６月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス５４と前回のマイナス４６から一段と低下。市場予想はマイナス４０だった。総流通販売量はマイナス３３と前回のマイナス３５からやや回復した。