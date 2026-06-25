ドル円１６１．８０近辺、ユーロドル１．１３５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は161.80近辺、ユーロドルは1.1355近辺での推移。ドル円はロンドン序盤に161.90付近に高値を伸ばしたあとは、前日NY終値161.78付近での揉み合いが続いている。 ユーロドルはロンドン序盤に1.1345付近、ロンドン午前に1.1374付近を付けるレンジ取引となっている。前日NY終値1.1358を軸として小幅の振幅が続いて