秋田朝日放送 秋田市で２５日、老人クラブのスポーツ大会が開かれました。秋田市老人クラブ連合会が開いたスポーツ大会は今年で４６回目を迎え、およそ２６０人の会員が参加しました。参加者の最高齢は９２歳。参加した皆さんに元気の秘訣を伺いました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。