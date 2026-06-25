乳幼児用ベッドガードやベビーカーの事故に注意を呼びかけです。乳児が寝返りをうってベッドガードとマットレスの間に落ちてしまうと、年齢によっては、自力で抜け出せないケースがあります。また、ベビーカーを押して急いで横断歩道をわたっていると、段差にひっかかり倒れてしまうケースもあります。NITE（製品評価技術基盤機構）によりますと、2026年6月までの約10年間で乳幼児用のベッドガードで死亡事故が4件、ベビーカーでは