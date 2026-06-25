台風7号の影響で、25日から27日にかけて、空の便の一部欠航が決まっています。日本航空は25日、羽田と那覇を結ぶ便など11便の欠航を決め、約2700人に影響が出るとしています。また全日空は25日、宮古を発着する便を中心に22便を欠航します。26日は、主に那覇と羽田など全国各地を結ぶ52便を欠航し、1万人あまりに影響が出るとしています。27日は、羽田と八丈島を結ぶ6便を欠航するということです。スカイマークも25日に19便、26日