捜査員に連れられ警察署から出てきた男。介護福祉士の大津直也容疑者（43）です。デイサービスの送迎のため訪れた家から、現金などを盗もうとした疑いが持たれています。大津容疑者：今年に入ってからこの家に訪問するようになり、これまで数回、現金や指輪などを盗みました。被害に遭ったのは認知症の80代の姉妹。きっかけは、たんすに生活費として保管していた現金が減っていたことでした。不審に思った姉妹のめいが設置されてい