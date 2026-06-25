多くの人に、メタボリックシンドロームに着目した「特定健診」を受けてもらおうと、岡山市北区のホテルで、1日限定の集合健診が実施されました。 【写真を見る】ホテルで1日限定の「特定検診」昨年度の受診率は約30%と低い水準血液検査や立ち上がり検査など【岡山】 会場になったのは、岡山市北区のANAクラウンプラザホテルです。メタボリックシンドロームに着目した「特定健診」ですが、昨年度の受診率は、約30