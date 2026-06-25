【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが、6月30日に発売される『ROCKIN’ON JAPAN』2026年8月号の表紙巻頭に登場する。 ■SUPER BEAVERそれぞれのソロカットも掲載 怒涛の結成20周年イヤーを経て、映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』が全国で公開、6月24日にはフルアルバム『人生』をリリースしたSUPER BEAVER。 全力疾走のバンド人生のなか、4人は何を思い、考えているの