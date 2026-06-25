○長栄 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.50％にあたる24万1400株(金額で5億1876万8600円)を上限に、6月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○オーベクス [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.65％にあたる5万株(金額で6025万円)を上限に、6月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○伊沢タオル [東証Ｓ] 発行済