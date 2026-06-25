※7月15日、東証グロース市場に上場予定のチャットプラス [東証Ｇ]は25日、仮条件を発表した。 ●チャットプラス 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：7月15日 事業内容：問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム （「ChatPlus」、「AIAgentPlus」）及び FAQ システム （「FAQPlus」）の開発・提供 仮条件：1050円～1080円 想定発行価格：1050円